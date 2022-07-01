Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası, Köyceğiz'de yapıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Köyceğiz Belediyesi ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun iş birliği, Köyceğiz Kaymakamlığının destekleriyle düzenlenen şampiyonanın final müsabakaları, Delta Plajı'nda yapıldı.

Zorlu mücadeleler sonunda kadınlarda Anadolu Üniversitesi şampiyonluğa uzandı. Muğla Üniversitesi ikinci, Trakya Üniversitesi de üçüncü sırayı aldı.

Erkeklerde ise Özyeğin Üniversitesi şampiyon oldu. Dumlupınar Üniversitesi ikinciliği, Marmara Üniversitesi ise üçüncülüğü elde etti.

Şampiyonada dereceye giren takımların kupa ve madalyaları, düzenlenen törenle Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkan Vekili Serdar Eler ve protokol tarafından verildi.

Kılıç, törende yaptığı konuşmada, organizasyona katılan takımları kutladı.

Şampiyonanın çok keyifli müsabakalara sahne olduğunu belirten Kılıç, organizasyonun yapılmasında emeği geçen kurum ve kuruluşlara da teşekkür etti.

Özyeğin Üniversitesi'nin takım kaptanı Yiğit Tunca, keyifli bir turnuva geçirdiklerini söyledi.

Anadolu Üniversitesi'nin takım kaptanı Deniz Yurcu ise şampiyonluktan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.