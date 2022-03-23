Üniversitelerarası 1.lig Badminton Müsabakaları başladı - Son Dakika
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Üniversitelerarası 1.lig Badminton Müsabakaları başladı

23.03.2022 20:01
Üniversitelerarası 1.lig Badminton Müsabakaları başladı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve İnönü Üniversitesi işbirliği ile "Üniversiteler arası Ünilig Badminton 1.lig müsabakaları İnönü Üniversitesi spor salonunda 20 üniversitenin katılımı ile başladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve İnönü Üniversitesi işbirliği ile "Üniversiteler arası Ünilig Badminton 1.lig müsabakaları İnönü Üniversitesi spor salonunda 20 üniversitenin katılımı ile başladı.

22-25 Mart tarihleri arasında 4 gün sürecek müsabakalara, Akdeniz, Aksaray, Bolu Abant İzzet Baysal, Burdur Mehmet Akif Ersoy, Erciyes, Fırat, Gaziantep, İnönü, İstanbul Cerrahpaşa, İTÜ, Karmanoğlu Mehmet Bey, Kocaeli, Manisa Celal Bayar, Mersin, Muş Alparslan, Pamukkale, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Siirt, Yozgat Bozok ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversiteleri katılıyor. - MALATYA

Üniversitelerarası 1.lig Badminton Müsabakaları başladı
Üniversitelerarası 1.lig Badminton Müsabakaları başladı
Üniversitelerarası 1.lig Badminton Müsabakaları başladı

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, İnönü Üniversitesi, Üniversiteler, Badminton, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Üniversitelerarası 1.lig Badminton Müsabakaları başladı - Son Dakika
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