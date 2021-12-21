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Üniversitelerarası 2. Lig Basketbol Müsabakaları Ordu'da başladı - Son Dakika

Üniversitelerarası 2. Lig Basketbol Müsabakaları Ordu'da başladı

21.12.2021 17:59
Üniversitelerarası 2. Lig Basketbol Müsabakaları Ordu'da başladı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 20-24 Aralık tarihlerinde Ordu Üniversitesi (ODÜ) ev sahipliğinde düzenlenecek 2. Lig Basketbol Müsabakaları'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 20-24 Aralık tarihlerinde Ordu Üniversitesi (ODÜ) ev sahipliğinde düzenlenecek 2. Lig Basketbol Müsabakaları'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törene Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Alpaslan İnce, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

2. Lig Basketbol Müsabakaları'nda Ordu Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Hitit Üniversitesinin erkek basketbol takımları yer aldı.

Açılış töreninde gerçekleştirdiği konuşmada Rektör Akdoğan, "Üniversitemizin ev sahipliğinde düzenlenen 2. Lig Basketbol Müsabakaları'nda sizleri ağırlamaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Bu tür etkinlikler sportif faaliyetin yanı sıra centilmenliğin, birlikteliğin yaşandığı Üniversitelere güzellik katan etkinliklerdir. 18 bin öğrencimizle Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuzun öncülüğünde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımızın destekleriyle bu tür sportif faaliyetlere devam edeceğiz. Müsabakalarda yer alan her bir takıma başarılar diliyor oynayanın kazanacağı bir turnuva olmasını diliyor hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Seremoni öncesi Ordu Üniversitesi ile Hitit Üniversitesi arasında oynanan maçı, ODÜ 63-51'lik skorla kazandı. Program Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan'ın Kadınlar 2. Lig Basketbol Müsabakaları'nda şampiyon olan Ordu Üniversitesi Kadın Basketbol takımına kupa takdimiyle sona erdi. - ORDU

Üniversitelerarası 2. Lig Basketbol Müsabakaları Ordu'da başladı
Üniversitelerarası 2. Lig Basketbol Müsabakaları Ordu'da başladı
Üniversitelerarası 2. Lig Basketbol Müsabakaları Ordu'da başladı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, basketbol, Rektör, Ordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Üniversitelerarası 2. Lig Basketbol Müsabakaları Ordu'da başladı - Son Dakika Spor


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