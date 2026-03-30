Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler

30.03.2026 16:01
İsviçreli kadın futbolcu Alisha Lehmann, maaş eşitsizliği konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı. Lehmann, erkek futbolcularla aynı işi yaptığını ancak 100 kat daha az para kazandığını belirtti. Bu durumun adil olmadığını ve kendisini olumsuz etkilediğini dile getirdi. Açıklamaların ardından çok sayıda kullanıcı Lehmann'ın sözlerine tepki gösterdi.

"AYNI İŞİ YAPIYORUM AMA DAHA AZ KAZANIYORUM"

Lehmann, "Douglas ile aynı işi yapıyorum ama 100 kat daha az para kazanıyorum. Bu adil değil. Bu beni etkiliyor çünkü ben bir kadınım" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER GELDİ

Açıklamaların ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Lehmann'ın sözlerine tepki gösterdi. Yapılan yorumlarda, futbol ekonomisi ve gelir farkları üzerinden tartışmalar öne çıktı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    futbolu ilk oynayan erkeklerde az mas aliyordu. kadin futbolu ilerledikce izleyicisi arttikca maaslarda artacktir 1 0 Yanıtla
    Şakir Keser Şakir Keser:
    Neyine ilerleme olacak yeni mı başladı kadın futbolu 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
