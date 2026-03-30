Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler

İsviçreli kadın futbolcu Alisha Lehmann'ın yaptığı açıklamalar futbol gündemine oturdu. Lehmann'ın maaş eşitsizliğiyle ilgili sözleri tartışma yarattı.
Lehmann, "Douglas ile aynı işi yapıyorum ama 100 kat daha az para kazanıyorum. Bu adil değil. Bu beni etkiliyor çünkü ben bir kadınım" ifadelerini kullandı.
Açıklamaların ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Lehmann'ın sözlerine tepki gösterdi. Yapılan yorumlarda, futbol ekonomisi ve gelir farkları üzerinden tartışmalar öne çıktı.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)