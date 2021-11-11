Üye Girişi
Ünlü Kick Boks organizatörü Kürşat Şahin isyan etti! - Son Dakika

Ünlü Kick Boks organizatörü Kürşat Şahin isyan etti!

11.11.2021 00:58
Ünlü Kick Boks organizatörü Kürşat Şahin isyan etti!

Türkiye'nin önemli kick boks organizatörlerinden Kürşat Şahin, denetimsiz yapılan organizasyonların spora ve sporculara büyük zarar verdiğini söyleyerek tepki gösterdi.

Türkiye'nin önemli kick boks organizatörlerinden Kürşat Şahin, denetimsiz yapılan organizasyonların spora ve sporculara büyük zarar verdiğini söyleyerek tepki gösterdi. Türkiye'yi Avrupa'da ve dünyada temsil etmeden, para karşılığı hiçbir geçerliliği olmayan unvanların verildiğini ifade eden Şahin, " Eminönü'nde kemer yaptırıp unvan maçı yapıyorlar. Oto galericilik yapan adam bile çıkıp dövüşe katılabiliyor. Hiçbir lisansı yok, profesyonel maçı yok. Buna artık bir dur demenin zamanı geldi" dedi.

Türkiye'nin önde gelen kick boks organizatörlerinden Kürşat Şahin, denetimsiz yapılan organizasyonlara tepki gösterdi. Şahin, "Profesyonel dünya şampiyonlarından oluşan 7 cesur yürek, 7 gerçek şampiyonumuz var. Profesyonel organizatörler olarak Türkiye'de en iyi organizasyonları yapıyoruz ama son zamanlarda önüne gelen para verip dövüşler düzenleyerek, sahte şampiyonluklar ilan ediyor. Bu da gerçek şampiyonların morali bozuluyor. Eminönü'nde kemer yaptırıp unvan maçı yapıyorlar. Oto galericilik yapan adam bile çıkıp dövüşe katılabiliyor. Hiçbir lisansı yok, profesyonel maçı yok. Buna artık bir dur demenin zamanı geldi" diye konuştu.

"Denetimlerin artmasını istiyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere, Kick Boks Federasyonu ve diğer dövüş sporları federasyonlarından bu konuda destek istediklerini belirten Kürşat Şahin, "Denetimlerin artmasını ve yapılan organizasyonlara katılanların incelenmesini istiyoruz. İnsanlar Avrupa'da, dünyada Türkiye'yi temsil etmeden dünya şampiyonu oluyor. Kendi dünyalarının hayali şampiyonları oluyorlar. Para verip dövüşenler artık ayıklanmalı. Emek hırsızlarına isyan ediyoruz. Bir TV maçına çıkıp kendisini dünya şampiyonu ilan edenler var. Amacımız bu insanları durdurmak, gerçek sporcu ve gerçek şampiyonların haklarını korumak. Türkiye'de başta kick boks olmak üzere dövüş sporları ciddi bir izleyici kitlesine sahip, dünyada da saygınlığı olan bir yerde. Bu tür karşılığı olmayan denetimsiz organizasyonlar bu spora ve bu spora gönül verenlere büyük zarar veriyor" açıklamasını yaptı.

Şahin ayrıca kadınların sesini duyurabilmek adına dünya çapında bir organizasyonla "Ringin Sultanları" projesini de yakın zamanda hayata geçireceklerini ifade etti. Seçmelerle belirlenecek 8 kadın sporcu, yabancı ülkelerden gelecek rakiplerle dünya şampiyonluk maçlarına çıkacak. - İSTANBUL

Kick Boks, Türkiye, Eminönü, İsyan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ünlü Kick Boks organizatörü Kürşat Şahin isyan etti! - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD, Türkiye'nin muhtemel operasyonuyla ilgili PKK'ya teminat mı verdi? Pentagon'dan yalanlama geldi 00:50 ABD, Türkiye'nin muhtemel operasyonuyla ilgili PKK'ya teminat mı verdi? Pentagon'dan yalanlama geldi Erbakan'ın 00:06 Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey 23:36 Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey
Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti 22:53 Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti 21:35 Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı 20:11 Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum 19:18 Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim 17:23 Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim

Son Dakika Haberleri
00:58 Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü
00:29 Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanı ile aranız nasıl?" sorusuna ilginç cevap: Onun sinirlerini bozacağım
00:17 Fatih Karagümrük'te top koşturan Andrea Bertolacci, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim'i karşı karşıya getirdi
00:09 Hakan Altun, sağlık durumu hakkında konuştu! Geçtiğimiz ay damar tıkanıklığı sebebiyle ameliyat olmuştu
00:06 Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler
00:04 Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den farklı bir yorum geldi: ''Eş değer değiliz'' demek
23:53 Hande Erçel'i şaşırtan Kerem Bürsin sorusu! Ne cevap vereceğini bilemedi
23:40 Morutan'ın asistiyle Cicaldau golü gördü! Galatasaray sözleri taraftarı mutlu etti
23:35 Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey
23:34 Temel Kotil tarih verdi! Milli Muharip Uçağı'nın motorunun çalışacağı zamanı açıkladı
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Kılıçdaroğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanı ile aranız nasıl?" sorusuna ilginç cevap: Onun sinirlerini bozacağım         
00:29
Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den farklı bir yorum geldi: ''Eş değer değiliz'' demek Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den farklı bir yorum geldi: ''Eş değer değiliz'' demek         
00:05
Baykar CEO'su Haluk Bayraktar'dan güzel haber! 2 tip SİHA sistemi daha yolda Baykar CEO'su Haluk Bayraktar'dan güzel haber! 2 tip SİHA sistemi daha yolda         
22:58
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası belli oldu! Emeklilik için 6 kritik madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası belli oldu! Emeklilik için 6 kritik madde sıralandı         
22:02
Uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit düştü Uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit düştü         
21:33
Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz         
19:37
Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis         
17:31
Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü         
16:46
Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü         
15:26
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor         
11:14
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hande Erçel mini elbiseli pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni yağdırıyor Hande Erçel mini elbiseli pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni yağdırıyor         
07:57
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 01:15:25. #1.11#
SON DAKİKA: Ünlü Kick Boks organizatörü Kürşat Şahin isyan etti! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement