Ünlü modelden gündem olacak Pique açıklaması: Kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu - Son Dakika
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Ünlü modelden gündem olacak Pique açıklaması: Kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu

17.06.2022 17:21

Aldıkları ayrılık kararı ile son günlerin en çok konuşulan çifti Gerard Pique ve Shakira tarafında sular durulmuyor. Model Suzy Cortez: "Pique, kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu." açıklamasıyla ortalığı karıştırdı.

Barcelonalı süper yıldız Gerard Pique ile ünlü şarkıcı Shakira ayrıldıklarını açıklamıştı. Shakira, Pique'nin de onayını alarak yaptığı paylaşımda: "Yollarımızı ayırdığımızı doğrulamaktan dolayı pişmanız. Birinci önceliğimiz olan çocuklarımızın iyiliği için mahremiyetimize saygı bekliyoruz." ifadeleri kullanmıştı.

Pique ve Shakira'nın ayrılmasının ardından konuşan ünlü modelden çarpıcı sözler: Pique kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu

OLAY YARATACAK SÖZLER

2016 yılında 'En güzel kalçalı kadın' seçilen Suzy Cortez, Pique ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Röportaj veren Cortez: Ben büyük bir Shakira hayranıyım. Pique ile konuşmak istemedim. Çok ısrar etti. Kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu. Evime çiçekler yolladı. Antrenman çıkışlarında yanıma geldi. Ne kadar ısrar etsem de karşı koyamadım. Brezilya'ya döndüğümde bana ne zaman Avrupa'ya geleceğimi sordu. Bana uçak biletleri aldı" ifadelerini kullandı.

Pique ve Shakira'nın ayrılmasının ardından konuşan ünlü modelden çarpıcı sözler: Pique kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu

"MESSİ'NİN FORMASINI GİYDİĞİM FOTOĞAFLARI KISKANDI"

Cortez, Pique'nin ona karşı ilgili olduğunu belirterek: "Messi'nin formasını giydiğim çıplak fotoğraflarımı kıskanıyordu. Bana sadece onun numarasının kayıtlı olduğu özel bir telefon aldı. Saçlarımı sarı ve kıvırcık yapmamı istiyordu ancak kabul etmedim." ifadelerini kullandı. Pique ile Cortez'in yaşadığı bu olay sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Pique ve Shakira'nın ayrılmasının ardından konuşan ünlü modelden çarpıcı sözler: Pique kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu
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Shakira, Spor, Son Dakika

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