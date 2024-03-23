Ünlü pilot Volkan Işık, Ege Rallisi\'nde kaza yaptı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün başlayan Ege Rallisi'nde, 12 yıl aradan sonra pistlere dönen ünlü pilot Volkan Işık, virajı alamayarak kaza yaptı. Kaza anı ise cep telefonu kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Ege Otomobil Spor Kulübü (EOSK) tarafından gerçekleştirilen Ege Rallisi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde dünkü seremoni startı ile başladı. 64 ralli aracı ve 20 klasik otomobilin katıldığı rallinin, ikinci gününde ise bayır etabı gerçekleştirildi. Çekişmeli geçen yarışlarda piste çıkan ve 12 yıl aradan sonra tekrar pistlere dönen ünlü pilot Volkan Işık, virajı alamayarak kaza yaptı. Ünlü pilot, aracıyla birlikte savrularak takla attı. Kazada pilot Işık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yarışa devam edip edemeyeceği ise aracının teknik kontrollerinin yapılmasının ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Kaza anı ise ralliyi görüntüleyen sporseverlerin cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Işık'ın ilk virajın ardından girdiği ikinci virajı alamadığı ve takla attığı görüntüler yer aldı.
"Arabaya alışık değilim"
12 yıl aradan sonra yeniden pistlere dönen ve birçok kez şampiyonluklar yaşamış olan ünlü pilot Işık, bir gün önce gerçekleştirilen seremoni startında yaptığı açıklamalarında 12 yıl aradan sonra pistlere döndüğünü ancak aracı ilk defa kullandığı için henüz alışamadığını belirtmişti. Yarın sona erecek olan Marmaris Ege Rallisi, diğer pilotların yarışıyla devam ediyor. - MUĞLA
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