Ünlü tenisçi Svitolina, para ödülünü Ukrayna ordusuna bağışlayacak - Son Dakika
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Ünlü tenisçi Svitolina, para ödülünü Ukrayna ordusuna bağışlayacak

28.02.2022 11:47
Ünlü tenisçi Svitolina, para ödülünü Ukrayna ordusuna bağışlayacak

Ukraynalı tenis yıldızı Elina Svitolina, Meksika'da oynamakta olduğu WTA turnuvasında ile ABD'de yapılacak WTA turnuvalarında kazanacağı para ödüllerini Ukrayna ordusu ile insani yardımlara bağışlayacağını açıkladı.

Ukraynalı tenis yıldızı Elina Svitolina, Meksika'da oynamakta olduğu WTA turnuvasında ile ABD'de yapılacak WTA turnuvalarında kazanacağı para ödüllerini Ukrayna ordusu ile insani yardımlara bağışlayacağını açıkladı.

Dünyada kadınlar tenisinde 15. sırada yer alan Ukraynalı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini eleştirdi ve ülkesinin ordusuna destek vereceğini duyurdu.

Svitolina, kazanacağı para ödüllerinin bir bölümünü de Ukrayna insani yardım faaliyetlerinde kullanılması için bağışlamayacağını ifade etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ünlü tenisçi Svitolina, para ödülünü Ukrayna ordusuna bağışlayacak - Son Dakika


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