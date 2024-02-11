Ünye Belediyesi, Ünye 1957 Spor\'a yeni tesisi teslim edecek

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye Belediyesi tarafından yapım çalışması devam eden tesisin kısa sürede tamamlanarak Ünye 1957 Spor'a teslim edileceğini söyledi.
Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçenin değeri olan Ünye 1957 Spor'un konaklama ihtiyacına cevap verecek tesiste çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Deplasmanda Alaçamspor'la karşılaşacak olan Ünye 1957 Spor'u ziyaret ederek başarılar dileyen Başkan Tavlı, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular ile bir araya geldi.
"Tarihinde ilk defa kalıcı çözüm"
Ünye 1957 Spor'un başarılarıyla her zaman gurur duyduklarını ve destekçisi olduklarını söyleyen Başkan Tavlı, "Ünye 1957 Spor'umuz Ünye'mizin ortak değeri. Biz de bu değerimize her zaman sahip çıkarak destek verdik. Ünye 1957 Spor'umuz tarihinde ilk defa kalıcı olarak kendi tesisine kavuşuyor. Geçmişi başarılarla dolu temsilcimizi, her daim sözde değil özde destekledik. Çınarsuyu Mevkii'nde, kulübümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, belediye marifetiyle yaptığımız tesis, çok yakında hizmete açılacak ve Ünye 1957 Spor'umuza hizmet verecek. Şimdiden tesisimizin hayırlı olmasını diliyor, Ünye 1957 Spor'umuza başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Görev süresi boyunca amatör spora da önemli destekler sağladıklarını ifade eden Başkan Tavlı, bu desteklerin devam edeceğini de sözlerine ekledi. - ORDU
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