Ürkmezgil: \'Birlik ve Beraberlik Zamanı\'

Beşiktaş Divan Kurulu Başkan Adayı Ahmet Ürkmezgil, siyah-beyazlı kulübün birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "Çok ayrıştık. Kırgınlıklar değil, kucaklaşma zamanıdır. Ben değil, biz demek için yola çıkıyoruz" dedi.

Daha önce Beşiktaş Divan Kurulu başkanlığına adaylığını açıklayan Ahmet Ürkmezgil, Eylül - Ekim aylarında gerçekleşecek seçim öncesi Tüpraş Stadyumu White Pepper restoranda düzenlenen basın toplantısında plan ve projelerini anlattı.

"Beşiktaş sadece bir spor kulübü değildir, bir duruştur"

Beşiktaş'ın değerlerini yükseltmek için bu göreve talip olduğunu aktaran Ürkmezgil, "Profesyonel futbolcu geçmişim, genel sekreterlik brikimim ve iş hayatındaki kimliğimde divan başkan adaylığıyla karşınızdayım. 8 üyemizle yola çıktık. Arkadaşlarımla birlikte Beşiktaş'ın yaşattığı sarsılmaz değerlerine ve 122 yıllık mazisine sahip çıkmak için bu göreve talip olduğumuzu açıklıyorum. Beşiktaş sadece bir spor kulübü değildir, bir duruştur, bir ahlaktır, bir kültürdür. Bu kültür bizlere sadece kuplar değil, aynı zamanda dayanışma, sadakat, vefa ve karakter bırakmıştır. Bizlere düşen bu değerleri yüceltmek ve kulübün köklerine sadık kalarak geleceğe sağlam adımlarla yürümektir" ifadelerini kullandı.

"Ben değil, biz demek için yola çıkıyoruz"

Siyah-beyazlı kulübün birlik - beraberliğe ve huzura ihtiyacı olduğunu dile getiren Ahmet Ürkmezgil, "Ayrılıklar değil, birleşme zamanıdır. Çok ayrıştık. Kırgınlıklar değil, kucaklaşma zamanıdır. Bir kez daha Beşiktaş'ımızın büyüklerini divan kurulunda, 'Birlik Divanı'mızda birleşmeye davet ediyorum. Biz birlikte güçlüyüz. Bugün sadece adaylığı değil, bir duruşu, anlayışı, inancı sizlerle paylaşıyoruz. Bunu inşallah tüm camiaya taşıyacağız. Ben değil, biz demek için yola çıkıyoruz. Hiçbir üyemizi dışlamayan, her fikre değer veren ortak anlayışı esas alan divan kurulu temsil için burada olacağız. Tecrübe ile genç enerjiyi buluşturacağız. Farklı görüşleri ortak hedeflerde birleştireceğiz. Divan kurlumuzu sadece geçmişin hatıralarına değil, geleceğin vizyonuna yön verecek bir yapıya kavuşturacağız. Omuz omuza verelim, Beşiktaş için yeni bir sayfa açalım diyeceğiz. Bana güvenen, inanan ve destek veren tüm yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Herkese kapımız hep açık olacak. Beşiktaş'a layık bir divan kurulu için hep beraber çalışacağımıza yürekten inanıyorum. En büyük gayem bu olacak. Tüm aday arkadaşlarıma da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Ahmet Ürkmezgil'in listesinde Av. Uğur Poyraz, Prof. Dr. Ateş Bayazıt, Şenol Demirağ gibi isimlerin yanı sıra Teknik Direktör Rasim Kara da yer alıyor. - İSTANBUL