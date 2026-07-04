Ürkmezgil'den Beşiktaş'a Mali Disiplin Vurgusu - Son Dakika
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Ürkmezgil'den Beşiktaş'a Mali Disiplin Vurgusu

04.07.2026 11:50
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Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş'ın geleceği için mali disiplini vurguladı ve yönetimden beklentilerini açıkladı.

i Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, yönetim kurulundan mali disiplini sağlamasını beklediklerini söyledi.

Ürkmezgil, Beşiktaş Belediyesi Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen 2026 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Beşiktaş'ın gelecek nesillerin emaneti olduğunu belirten Ürkmezgil, "Beşiktaş hiçbirimizin değildir. Babalarımızdan aldığımız, çocuklarımıza devredeceğimiz bir emanettir. Arsalarımız, tesislerimiz, markamız bir yönetim döneminin bütçe kalemi değil, gelecek nesillerin varlığıdır. Bir emanetçinin ilk sorumluluğu da emaneti aldığından daha güçlü şekilde teslim etmektir." ifadelerini kullandı.

Ahmet Ürkmezgil, kulübün ancak kazandığı kadar harcadığında ayakta kalabileceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tek seferlik gelirlerle günü kurtarmak mümkündür ama geleceği kurtarmak düzenli ve kalıcı gelirlerle sağlanır. Endişemiz, bugünün rakamları kadar yarının kaynaklarının da bugünden tütetilmesi ihtimalidir. Yarının gelirini bugün harcayan yarına borç bırakmış olur. Beşiktaş'ı büyük yok yapan kişiler değil değerlerdir. Hangi yönetim gelirse gelsin mali disiplin, şeffaflık ve hesap verilebilirlik değişmeyen kurallar haline gelmelidir. Kimseyi işaret etmiyoruz. Kişileri değil, sistemi konuşuyoruz. Beşiktaş, en zor günlerinde dahi değerlerinden taviz vermeden ayağa kalkmış bir camiadır. Aynı basireti bugün de göstereceğimize olan inancımız tamdır. Herkes gibi bizler de çok iyi transferlerle zirve mcüadelesinden kopmayan bir takım oluşturulmasını istiyoruz. Ancak mali istikrar her şeyin önünde gelmelidir. Kulübümüzün son yıllardaki en büyük sorunu mali yapısını sürdürülebilir hale getirememesidir. Yönetim kulumuzdan beklentimiz nettir. Mali disiplinin kalıcı olarak oturtulması ve kulübümüzün istikrarlı, öngörülebilir bir finansal yapıya kavuşturulmasıdır. Bütçe hedeflerine bağlılık, harcama kalemlerinde şeffaflık ve gelir-gider dengesinin gözetilmesi bundan sonraki sürecin temek önceliği olmalıdır. Bu tek bir yönetimin değil kulübün tamamının benimsemesi gereken bir anlayış olmalıdır."

Siyah-beyazlı kulübün gelecek nesillere daha güçlü şekilde devredilmesi gerektiğini aktaran Ürkmezgil, "Beşiktaş, bize emanettir. Bu emanete sahada kazanılan kupalar kadar mali disiplin ve güçlenen kurumsal yapısıyla geleceğe taşımak zorundayız. Yönetim kurulundan beklentimiz bu anlayış doğrultusunda kararlılıkla hareket etmesidir. Bizlere düşen ise birlik ve beraberliğimizi koruyarak Beşiktaş'ın yanında durmak, bu büyük emaneti gelecek nesillere daha güçlü şekilde devretmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş, Ekonomi, Finans, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ürkmezgil'den Beşiktaş'a Mali Disiplin Vurgusu - Son Dakika

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