Uros Radakovic, Ankaragücü'nde

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü, Rus kulübü Arsenal Tula'dan 28 yaşındaki Sırp defans oyuncusu Uros Radakovic ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Beştepe Tesisleri'nde yapılan imza törenine MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve futbol koordinatörü Emre Yıldız katıldı.
Kaynak: DHA
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