Uros Radakovic, Ankaragücü'nde - Son Dakika
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Uros Radakovic, Ankaragücü'nde

24.07.2022 19:51
Uros Radakovic, Ankaragücü'nde

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü, Rus kulübü Arsenal Tula'dan 28 yaşındaki Sırp defans oyuncusu Uros Radakovic ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü, Rus kulübü Arsenal Tula'dan 28 yaşındaki Sırp defans oyuncusu Uros Radakovic ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Beştepe Tesisleri'nde yapılan imza törenine MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve futbol koordinatörü Emre Yıldız katıldı.


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MKE Ankaragücü, 28 yaşındaki defans oyuncusu Uros Radakovic ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. MKE Ankaragücü, 28 yaşındaki defans oyuncusu Uros Radakovic ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Futbol: Hazırlık maçı Futbol: Hazırlık maçı
Kaynak: DHA

MKE Ankaragücü, Arsenal FC, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uros Radakovic, Ankaragücü'nde - Son Dakika

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