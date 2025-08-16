Uşak\'ta Süpermoto Şampiyonası Başladı

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın sezonun 3. ayak yarışları Uşak'ta başladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) yarış takviminde yer alan şampiyonanın 3. ayağı, Uşak Süpermoto Pisti'nde serbest ve sıralama antrenmanlarıyla start aldı. Virajlarında çekişmeli mücadelelerin yaşandığı Süpermoto yarışları izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Şampiyonanın 3. ayağında Süpermoto Open, Süpermoto S3, Süpermoto 85 cc, Süpermoto 65 cc, 50 cc ve 50 cc Mini kategorilerinde 40 sporcu piste çıktı. Birbirinden farklı viraj alma teknikleriyle sporcuların yeteneklerini ön plana çıkardığı yarışlar, seyirciler için adrenalin dolu bir gün oldu.

Teknik kontrollerin ardından serbest ve sıralama antrenmanlarıyla start alan yarışlar yarın devam edecek. - UŞAK