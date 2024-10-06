Uşak'ta Süpermoto Şampiyonası Finali - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Uşak'ta Süpermoto Şampiyonası Finali

Türkiye Süpermoto Şampiyonası finali Uşak'ta yapıldı, sporcular kupa sevinci yaşadı.

06.10.2024 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Süpermoto Şampiyonası son ayak yarışları Uşak'ta yapıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve Uşak Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışlar, 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde dün başladı.

Organizasyona katılan sporcuların şampiyonluk için keskin virajlardaki dönüşleri seyircileri heyecanlandırdı.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu da 50cc kategorisinde yarıştı.

Piste oğluyla gelen Kenan Sofuoğlu ve milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ile Asrın Rodi Pak, sporculara başarılar diledi.

Yarışların tamamlanmasının ardından şampiyonanın final ayağında dereceye giren sporculara kupaları verildi.

Süpermoto açık kategorisinde Adem Işık, süper moto S3 kategorisinde İbrahim Taşhan, 85cc gençlerde Refia Sarıay, 65cc'de Berkay Sarıay, 50cc'de Zayn Sofuoğlu ve 50 cc mini kategorisinde ise Ali Tok sezonu şampiyon tamamladı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kenan Sofuoğlu, Etkinlikler, Motosiklet, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uşak'ta Süpermoto Şampiyonası Finali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:12 İzmir’de tüyler ürperten görüntü Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti İzmir'de tüyler ürperten görüntü! Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti
18:06 Galatasaray-Alanyaspor maçının ilk 11’leri açıklandı Galatasaray-Alanyaspor maçının ilk 11'leri açıklandı
14:39 Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında
14:25 İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı
13:18 İstanbul Esenyurt’ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti İstanbul Esenyurt'ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti
13:14 İki kadını vahşice katleden ’sur canisi’nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı İki kadını vahşice katleden 'sur canisi'nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı
13:12 TFF’de büyük skandal Kadın hakemle erkek gözlemcinin cinsel içerikli videosu ortaya çıktı TFF'de büyük skandal! Kadın hakemle erkek gözlemcinin cinsel içerikli videosu ortaya çıktı
12:40 Vatandaşa neler yedirmişler neler İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı Vatandaşa neler yedirmişler neler! İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı
12:05 Görüntü İstanbul’dan Çırılçıplak soyunan şahıs, birçok mahalleyi bu şekilde dolaştı Görüntü İstanbul'dan! Çırılçıplak soyunan şahıs, birçok mahalleyi bu şekilde dolaştı
11:53 Mauro Icardi Wanda Nara ile barıştı Mauro Icardi Wanda Nara ile barıştı
11:42 Birçok kişinin tercih ettiği restoranlarda tek tırnaklı eti skandalı Birçok kişinin tercih ettiği restoranlarda tek tırnaklı eti skandalı
11:39 Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir
11:21 Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar’ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar'ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim
11:13 Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2024 19:00:49. #1.11#
SON DAKİKA: Uşak'ta Süpermoto Şampiyonası Finali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement