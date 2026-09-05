Uşak'ta Türkiye Karting Şampiyonası'nda 45 sporcu ilk gün mücadele etti
MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın beşinci ayağı Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde başladı. Micro, mini, junior ve senior kategorilerinde 45 sporcu, 1370 metrelik pistteki eleme yarışlarında dereceye girmek için yarıştı; şampiyona yarınki finaller ve ödül töreniyle sona erecek.
MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın beşinci ayağı Uşak'ta başladı.
Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde düzenlenen şampiyonada, "micro", "mini", "junior" ve "senior" kategorilerinde 45 sporcu mücadele etti.
Şampiyonanın ilk gününde antrenman ve sıralama turlarının ardından eleme yarışları yapıldı.
Sporcular, 1370 metre uzunluğundaki pistte en iyi dereceyi yapabilmek için ter döktü.
Sporseverler, sporcuların keskin virajların yer aldığı pistteki mücadelesini tribünden izledi.
Şampiyona, yarın yapılacak yarışların ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.
Kaynak: AA
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