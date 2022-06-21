Uşak'ta yaz okulu için son gün 1 Temmuz - Son Dakika
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Uşak'ta yaz okulu için son gün 1 Temmuz

21.06.2022 16:44
Uşak'ta yaz okulu için son gün 1 Temmuz

Genç Kuşak Topluluğu'nun ücretsiz olarak düzenlediği yaz okuluna başvurular bütün hızıyla devam ederken eğitim sürecini başarıyla tamamlayacak olan öğrencilere de verilecek hediyeler belirlendi.

Genç Kuşak Topluluğu'nun ücretsiz olarak düzenlediği yaz okuluna başvurular bütün hızıyla devam ederken eğitim sürecini başarıyla tamamlayacak olan öğrencilere de verilecek hediyeler belirlendi.

Uşak Belediyesi bünyesinde kurulan Genç Kuşak Topluluğu, ücretsiz olarak düzenlediği yaz okulu programına başvuruların devam ettiğini duyurdu. Geçtiğimiz yaz yaklaşık olarak bin 500 öğrenciye eğitim verilen yaz okulunda Kur-an'ı Kerim, Siyer, Osmanlıca ve Adap gibi değerler eğitimlerinin yanı sıra; tiyatro gibi kültürel etkinlikler ile basketbol, futbol ve yüzme gibi sportif aktiviteler de yer almıştı. Yine birçok etkinliğin düzenleneceği yaz okulunda 2.sınıf ile lise 2.sınıflar katılabilecek. Ayrıca okulu başarıyla tamamlayan öğrencilere de yapılacak olan çekilişle 50 öğrenciye de bisiklet hediye edilecek. 27 Haziran - 5 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan yaz okulunun başvuru kayıtları ise 1 Temmuz'da son bulacak. - UŞAK

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Kaynak: İHA

Uşak Belediyesi, 1 Temmuz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uşak'ta yaz okulu için son gün 1 Temmuz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta yaz okulu için son gün 1 Temmuz - Son Dakika
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