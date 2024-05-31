Uşaklı Özel Sporcu Eymen Özdemir Türkiye Şampiyonasında 4 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Uşaklı Özel Sporcu Eymen Özdemir Türkiye Şampiyonasında 4 Madalya Kazandı

Uşaklı Özel Sporcu Eymen Özdemir Türkiye Şampiyonasında 4 Madalya Kazandı

Kayseri'de düzenlenen Özel Sporcular Okul Sporları Türkiye Şampiyonasında Uşak'ı temsil eden Eymen Özdemir, 4 farklı kategoride 3 birincilik ve 1 ikincilik alarak turnuvaya damga vurdu. Özdemir, 50 metre kurbağalama, 100 metre kurbağalama, 100 metre serbest ve 50 metre serbest kategorilerinde Türkiye birinciliği ve ikinciliği elde etti. Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Eymen Özdemir ve antrenörü Abdullah Karahan'ı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

31.05.2024 10:05
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Kayseri'de düzenlenen Özel Sporcular Okul Sporları Türkiye Şampiyonasında Uşak'ı temsil eden Eymen Özdemir, 4 farklı kategoride 3 birincilik ve 1 ikincilik alarak turnuvaya damga vurdu.

Antrenörü Abdullah Karahan'ı çalıştırdığı Uşaklı sporcu Eymen Özdemir, 50 metre kurbağalama stilinde 41.50 saniye ile altın madalya ile Türkiye birinciliği, 100 metre kurbağalamada da aynı başarıyı gösteren Özdemir, 1 dakika 35.53 saniye ile Türkiye birinciliği, 100 metre serbest stilde de rakip tanımayan genç sporcu, 1 dakika 4.44 saniye ile yine Türkiye birinciliği ve 50 metre serbestte ise 28.95 saniye ile Türkiye ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı. Eymen, bu derecelerle hem Uşak'ın hem de Türkiye'nin gururu oldu.

Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kurum sosyal medya hesabından hem başarıyı duyurdu hem de Eymen Özdemir ve onun tecrübeli antrenörü Abdullah Karahan'ı tebrik etti. Müdürlük, yaptığı açıklamada "Sporcumuz Eymen Özmedir'in ve antrenörü Abdullah Karahan'ın başarılarının devamını dileriz" ifadelerini kullandı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Uşaklı Özel Sporcu Eymen Özdemir Türkiye Şampiyonasında 4 Madalya Kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşaklı Özel Sporcu Eymen Özdemir Türkiye Şampiyonasında 4 Madalya Kazandı - Son Dakika
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