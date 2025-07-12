Uşakspor, Ayhan İmir\'i Transfer Etti

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yer alacak Uşakspor sezon öncesi ilk transfer hamlesini yaptı. Kırmızı-siyahlı kulüp, amatöre düşen Turgutluspor'dan ayrılan 19 yaşındaki sağ kanat Ayhan İmir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ayhan altyapısında yetiştiği Turgutlu'da geçen sezon 3'üncü Lig'de 26 maça çıkarak 4 gol attı. Uşakspor genç oyuncunun transferiyle ilgili, "Kulübümüz, 2006 doğumlu kanat forvet oyuncusu ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Ayhan İmir'e, 'Uşakspor'umuza hoş geldin' diyor, armamızın ışığında nice şampiyonluklar diliyoruz. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Yolun sonu şampiyonluk olsun" açıklamasını yayınladı.

Uşakspor'da başkanlığı Özhan Özgöbek devralmıştı.