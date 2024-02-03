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Uşakspor, Belediye Derincespor ile karşılaşacak - Son Dakika
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Uşakspor, Belediye Derincespor ile karşılaşacak

Uşakspor, Belediye Derincespor ile karşılaşacak

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sonuncu olan Uşakspor, Belediye Derincespor ile yarın sahasında karşı karşıya gelecek. Uşakspor, sezonun başından beri sadece 1 galibiyet alırken, diğer 17 maçını kaybetti.

03.02.2024 11:03
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UŞAK,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen haftayı bay takım olarak geçiren 5 puana sahip sonuncu Uşakspor yarın sahasında Belediye Derincespor'la karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Yunus Emre Çakar görev alacak. İlk ve son galibiyetini 4'üncü haftada yarınki rakibi Derincespor'u 1-0 yenerek elde eden Uşakspor ardından oynadığı 17 müsabakanın 16'sını kaybetti, sadece 1 maçtan beraberlikle ayrıldı.

Kaynak: DHA

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