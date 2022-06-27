Uşakspor'da gündem devir - Son Dakika
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Uşakspor'da gündem devir

27.06.2022 11:33
Uşakspor'da gündem devir

TFF 2'nci Lig'de sezon bittikten sonra teknik direktör Ümit Karan'la yollarını ayırması dışında hiçbir hamle yapmayan Uşakspor, devrediliyor.

TFF 2'nci Lig'de sezon bittikten sonra teknik direktör Ümit Karan'la yollarını ayırması dışında hiçbir hamle yapmayan Uşakspor, devrediliyor. Mevcut yönetim, daha önce şirketleşen kulübün hisselerini devretmek için görüşmelerini sürdürürken, aynı ligde geçen sezon ortasına kadar Turgutluspor'un başkanlığını yapan Taner Kestaneci'nin kulübü devralmaya en yakın aday olduğu öğrenildi. Yazılı açıklama yapıp devir görüşmelerini doğrulayan yönetim ise süreçle ilgili yalnız resmi açıklamaların dikkate alınmasını istedi.

Uşakspor'la yollarını ayıran kaleci Umut Kaya ise Anagold 24Erzincanspor'la anlaştı.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ümit Karan, Uşakspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uşakspor'da gündem devir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşakspor'da gündem devir - Son Dakika
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