Uşakspor\'da ikinci yarı öncesi kadro dağıldı

UŞAK,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıda 18 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 15 yenilgiyle yalnız 5 puan toplayıp düşme hattında dibe demir atan Uşakspor'da ikinci yarı maratonu öncesi kadro da büyük oranda dağıldı. Uşakspor'da ilk yarının tamamlanmasıyla birlikte 17 futbolcu kendi istekleri doğrultusunda takımla yollarını ayırdı. Kurtuluş umutlarını henüz ilk yarıdan büyük oranda tüketen kırmızı-siyahlıların antrenmanlara 12 futbolcuyla çıktığı öğrenildi.