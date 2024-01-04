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Uşakspor'da ikinci yarı öncesi kadro dağıldı - Son Dakika
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Uşakspor'da ikinci yarı öncesi kadro dağıldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında bulunan Uşakspor, ilk yarıda sadece 5 puan toplayarak büyük bir kriz yaşadı. İlk yarı sonunda 17 futbolcu takımdan ayrıldı ve antrenmanlara sadece 12 futbolcu katıldı.

Uşakspor\'da ikinci yarı öncesi kadro dağıldı
04.01.2024 - 11:30,
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UŞAK,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıda 18 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 15 yenilgiyle yalnız 5 puan toplayıp düşme hattında dibe demir atan Uşakspor'da ikinci yarı maratonu öncesi kadro da büyük oranda dağıldı. Uşakspor'da ilk yarının tamamlanmasıyla birlikte 17 futbolcu kendi istekleri doğrultusunda takımla yollarını ayırdı. Kurtuluş umutlarını henüz ilk yarıdan büyük oranda tüketen kırmızı-siyahlıların antrenmanlara 12 futbolcuyla çıktığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Uşakspor'da ikinci yarı öncesi kadro dağıldı - Son Dakika
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