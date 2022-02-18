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Uşakspor evinde Tarsus İdman Yurdu ile oynayacak - Son Dakika

Uşakspor evinde Tarsus İdman Yurdu ile oynayacak

18.02.2022 11:21
Uşakspor evinde Tarsus İdman Yurdu ile oynayacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Anagold 24Erzincanspor'u deplasmanda 2-1 yenerek çıkışa geçen Uşakspor, yarın sahasında Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Anagold 24Erzincanspor'u deplasmanda 2-1 yenerek çıkışa geçen Uşakspor, yarın sahasında Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak karşılaşmada Sefa Yılmaz görev yapacak. Uşakspor'da kart cezalısı Sertan Yiğenoğlu karşılaşmada görev alamayacak. Play-Off hesapları yapan Uşakspor, bu maç öncesi 29 puanla 10'uncu sırada yer alıyor.


- Uşak
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Futbol Federasyonu, Uşakspor, Tarsus, Uşak, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Uşakspor evinde Tarsus İdman Yurdu ile oynayacak - Son Dakika Spor


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