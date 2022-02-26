Uşakspor ile Akhisarspor puan yarışında - Son Dakika
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Uşakspor ile Akhisarspor puan yarışında

26.02.2022 10:41
Uşakspor ile Akhisarspor puan yarışında

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kötü gidişi sonlandırmaya çalışan Uşakspor ve Akhisarspor, yarın rakip olacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kötü gidişi sonlandırmaya çalışan Uşakspor ve Akhisarspor, yarın rakip olacak.

Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Play-Off'a kalma hesapları yapan Uşakspor, grupta son 6 maçta 1 galibiyetle yetindi. Hafta içinde Isparta 32 Spor'a son dakika golüyle yenilen kırmızı-siyahlı ekip 30 puanla Play-Off hattının 4 puan gerisinde 10'uncu sırada bulunuyor. Ligde son 7 maçını kazanamayan, üst üste 4'üncü mağlubiyetini hafta içinde evinde lider Pendikspor'dan alan Akhisarspor ise 23 puanla düşme hattında 16'ncı sırada yer alıyor.


- Uşak
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Uşakspor'da hava bozdu Uşakspor'da hava bozdu TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 2Uşakspor: 1 TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 2Uşakspor: 1

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Kaynak: DHA

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