Uşakspor, İlke Nelik\'i kadrosuna kattı

Spor

UŞAK,

TFF 3'üncü Lig'de kadrosunu oluşturmak için transferde imzaları üst üste attırmaya başlayan Uşakspor, Sivas 4 Eylül Belediyespor'dan ayrılan 24 yaşındaki stoper İlke Nelik'i kadrosuna kattı. Akhisarspor'da yetiştikten sonra Cizrespor, Sultanbeyli Bld, Karacbey Bld, Ofspor'da da forma giyen İlke, 1 yıllığına kırmızı-siyahlılara imza attı. İlke geçen sezonun ikinci yarısında transfer olduğu Sivas temsilcisinde 11 maça çıktı.