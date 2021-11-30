Uşakspor kupada Samsunspor'a konuk
30.11.2021 10:41
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son haftalardaki çıkışıyla Play-Off yarışına ortak olan Uşakspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında deplasmanda Spor Toto 1'inci Lig'in formda ekibi Yılport Samsunspor'un konuğu olacak.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son haftalardaki çıkışıyla Play-Off yarışına ortak olan Uşakspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında deplasmanda Spor Toto 1'inci Lig'in formda ekibi Yılport Samsunspor'un konuğu olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Yusuf Ziya Gündüz düdük çalacak. Rakibini normal sürede veya gerek olması halinde uzatmalar ile seri penaltılarda mağlup eden taraf tur atlayacak.
Uşakspor Teknik Direktörü Veli Özdemir, Samsun'da tur için ellerinden gelen mücadeleyi göstereceklerini söyledi. Özdemir, "Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Samsunspor'u eleyecek güçteyiz" dedi.
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