Uşakspor mutlu bitirdi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta devrenin son maçında evinde Pazarspor'u 2-0 yenen Uşakspor, ilk yarıyı mutlu tamamladı. Teknik direktör Veli Özdemir, kritik bir galibiyete imza attıklarını belirterek, "Sezonun ilk yarısını 24 puanla 8'inci bitirdik. Play-Off potasıyla aramızda sadece 1 puanlık fark bulunuyor. Son 10 maçta yalnız 1 kez yenildik. İkinci yarıda çok daha iyi bir görüntü sergileyeceğimize inanıyorum. Önümüzde çok maç var. İkinci yarılar her zaman çetin geçer. Bu grupta da her takımın hedefi var. Biz de hedeflerimiz doğrultusunda gerekeni yapacağız" diye konuştu.

- Uşak