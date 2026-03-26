Uşakspor Play-Off Hedefinden Uzaklaşıyor
26.03.2026 12:50
Uşakspor, Balıkesirspor'a yenilerek play-off potasının 6 puan gerisine düştü, üzüntü yaşıyor.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde ilk 5 yarışındaki en önemli rakibi Balıkesirspor'a maçın başında yediği gollerle 2-0 mağlup olan Uşakspor, 45 puanda kalarak play-off potasının 6 puan gerisine düştü. Son 3 maçında Karşıyaka'ya 2-1 yenilip, Kütahyaspor'la 1-1 berabere kaldıktan sonra bir de penaltı kaçırdığı karşılaşmada Balıkesirspor'a da boyun eğerek bu periyotta 8 puan bırakan kırmızı-siyahlılar, büyük üzüntü yaşadı.

Uşak temsilcisi iç sahada oynadığı son 5 müsabakada 4 yenilgi, 1 galibiyet elde edebildi. Normal sezonun son 4 karşılaşmasında Alanya 1221 (D), Eskişehir Anadolu Spor, İzmir Çoruhlu FK (D) ve Nazilli Spor'la karşılaşacak Uşakspor, tüm müsabakaları kazansa bile rakiplerinin puan kaybetmemesi durumunda bir üst lig hedefini önümüzdeki sezona erteleyecek. Uşakspor geçen sezon da play-offu son haftalarda kaçırmıştı.

Kaynak: DHA

