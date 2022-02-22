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Uşakspor Play-Off için Isparta deplasmanında - Son Dakika

Uşakspor Play-Off için Isparta deplasmanında

22.02.2022 12:51
Uşakspor Play-Off için Isparta deplasmanında

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Tarsus İdman Yurdu ile berabere kalan Uşakspor yarın zirve takipçisi Isparta 32 Spor deplasmanına çıkacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Tarsus İdman Yurdu ile berabere kalan Uşakspor yarın zirve takipçisi Isparta 32 Spor deplasmanına çıkacak. Isparta Atatürk Stadı'nda Batuhan Gültek'in yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Uşakspor Teknik Direktörü Veli Özdemir zorlu deplasmandan istedikleri sonucu alacaklarını ifade etti. Play-Off yarışındaki Uşakspor grubunda 30 puanla 9'uncu basamakta bulunuyor.


- Uşak
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Futbol Federasyonu, Uşakspor, Isparta, Tarsus, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Uşakspor Play-Off için Isparta deplasmanında - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Uşakspor Play-Off için Isparta deplasmanında - Son Dakika
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