Uşakspor'un konuğu Kocaelispor - Son Dakika
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Uşakspor'un konuğu Kocaelispor

23.09.2022 10:28
Uşakspor'un konuğu Kocaelispor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5 haftada henüz galibiyetle tanışamayan Uşakspor, yarın geçen sezon 1'inci Lig'den düşen zirve yarışındaki Kocaelispor'u konuk edecek.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5 haftada henüz galibiyetle tanışamayan Uşakspor, yarın geçen sezon 1'inci Lig'den düşen zirve yarışındaki Kocaelispor'u konuk edecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Demokrat Özgür Güneş'in yöneteceği mücadele saat 16.00'da başlayacak. Maç öncesi konuk Kocaelispor taraftarları için alınan deplasman yasağı Uşakspor taraftarlarının girişimleriyle kaldırıldı. Ligde sezona 2 mağlubiyetle başlayan Uşak, üst üste 3 beraberlikle hanesine 3 puan yazdırdı. Kocaeli'nin ise 2 galibiyet, 3 beraberlikle 9 puanı bulunuyor.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Uşakspor, Uşak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uşakspor'un konuğu Kocaelispor - Son Dakika

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