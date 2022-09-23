TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5 haftada henüz galibiyetle tanışamayan Uşakspor , yarın geçen sezon 1'inci Lig'den düşen zirve yarışındaki Kocaelispor'u konuk edecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Demokrat Özgür Güneş 'in yöneteceği mücadele saat 16.00'da başlayacak. Maç öncesi konuk Kocaelispor taraftarları için alınan deplasman yasağı Uşakspor taraftarlarının girişimleriyle kaldırıldı. Ligde sezona 2 mağlubiyetle başlayan Uşak, üst üste 3 beraberlikle hanesine 3 puan yazdırdı. Kocaeli'nin ise 2 galibiyet, 3 beraberlikle 9 puanı bulunuyor.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Uşakspor, Uşak, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Uşakspor'un konuğu Kocaelispor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.