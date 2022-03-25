TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçında Pendikspor'a 4-0 (D), Criptoswaps Zonguldakspor'a da 3-0 yenilerek üst sıralara tırmanamayan Uşakspor yarın evinde Kırşehir Belediyespor önünde çıkış arayacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Demokrat Özgür Güneş'in yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Uşakspor'da sarı kart cezalısı orta saha oyuncusu Resul Türkkalesi mücadelede forma giyemeyecek. Ev sahibi ekip 33 puanla 13'üncü sırada, konuk takım 34 puanla 12'nci basamakta yer alıyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Uşakspor'un rakibi Kırşehir Belediyespor - Son Dakika