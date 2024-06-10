Uşakspor, Uşak Belediyesi'ne devredilecek

Spor

UŞAK,

TFF 2'nci Lig'den 3'üncü Lig'e düşen Uşakspor'un önümüzdeki günlerde Uşak Belediyesi'ne devredileceği belirtildi. Kulüp yönetimi ve belediye temsilcileri arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edilirken, resmi imzaların atılmak üzere olduğu kaydedildi. Geçen sezon maddi sorunlar yaşayan ve bitime haftalar kala küme düşmesi kesinleşen kırmızı-siyahlı kulübün yeniden eski günlerine döneceği dile getirildi.