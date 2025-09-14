Üsküdar Belediyespor Deplasmanda Galip

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 2. haftasında Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Ortahisar Belediyespor'u 30-29 yendi.
Beşirli Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, Üsküdar Belediyespor'un 11-10 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci devrede de üstünlüğünü koruyan konuk ekip, sahadan 30-29 galip ayrıldı.
