Üsküdar Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u 36-26 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasında Üsküdar Belediyespor, Mehmet Akif Ersoy Çok Amaçlı Spor Salonu'nda Ortahisar Belediyespor'u 36-26 yendi. İlk yarıyı 18-13 önde bitiren Üsküdar Belediyespor, üstünlüğünü koruyarak kazandı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasında Üsküdar Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u 36-26 yendi.
Mehmet Akif Ersoy Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip, 18-13 önde bitirdi.
İkinci yarıda da üstünlüğü koruyan Üsküdar Belediyespor, karşılaşmayı 36-26 kazandı.
Kaynak: AA
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