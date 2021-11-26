Üst klasman bir yardımcı hakemin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Üst klasman bir yardımcı hakemin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, rutin kontroller sonucunda yardımcı hakemin testinin pozitif çıktığı belirtilerek, "Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. İzolasyon süreci başlayan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir." denildi.