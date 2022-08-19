İskenderunspor, 1. Lig'e yükselme hedefiyle sezona başlıyor - Son Dakika
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İskenderunspor, 1. Lig'e yükselme hedefiyle sezona başlıyor

19.08.2022 11:26
İskenderunspor, 1. Lig'e yükselme hedefiyle sezona başlıyor

Üst yöneticiliğini Hollandalı futbol adamı Jan Olde Riekerink yaptığı İskenderunspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki mücadelesine "bir üst lige yükselme" parolasıyla başlıyor.

Üst yöneticiliğini Hollandalı futbol adamı Jan Olde Riekerink yaptığı İskenderunspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki mücadelesine "bir üst lige yükselme" parolasıyla başlıyor.

Geçen sezonu TFF 3. Lig'den 2. Lig'e yükselerek tamamlayan turuncu-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını kentte sürdürüyor.

Kadrosunu büyük oranda değiştiren İskenderunspor, bu sezonu da başarılı şekilde tamamlayarak Spor Toto 1. Lig'e çıkmayı hedefliyor.

Kulüp Başkanı Hakan Bolat, AA muhabirine, geçen yıl hedefleri doğrultusunda 2. Lig'e yükseldiklerini söyledi.

Yeni transferlerle takımın istedikleri doğrultuya geldiğini aktaran Bolat, her ligin tecrübeli oyuncularla oynandığını belirtti.

Bolat, kadrolarına kattıkları çoğu oyuncunun 2. Lig'den olduğunu vurgulayarak, "Bu transferlerin inanılmaz derecede 2. Lig tecrübesi var. 2. Lig'de defalarca şampiyon olmuş oyunculardan bir takım kurduk. Tabii ki bize göre bu ligin yıldızlarını aldık ama burada uyum süreci çok önemli. Bu da 5-6 haftayı bulabilir. Ondan sonra şampiyonluk yarışının ipini göğüsleyeceğimizi ve bu kadar yatırımdan sonra da inşallah 1. Lig'e çıkacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.

Profesyonel bir yapılanmayla devam ettirdiklerini kaydeden Bolat, "Amacımız 1. Lig'e çıkıp orada kalıcı olmak çünkü bu şehir üst ligleri hak ediyor. Bu şehrin taraftarı futbolu çok seviyor. Üst liglerde olmamız lazım, tabii ki bunun başında da Riekerink gibi önemli bir insan var. Bütün yapılanmamızı düzgün bir şekilde yapıyoruz. Hedefimiz Allah izin verirse şampiyonluk." şeklinde konuştu.

Bülent Yenihayat: "Üst lige çıkarak İskenderunspor'u en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"

İskenderunspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat da 26 yıl sonra 2. Lig'e çıkma başarısı gösterdiklerini ifade etti.

Kentin bunu hak ettiğini belirten Yenihayat, yeni sezon öncesi 15-16 transfer yaptıklarını dile getirdi.

Sezon planlamasını iyi gerçekleştirdiklerini anlatan Yenihayat, "Yeni gelen arkadaşlar takıma çabuk adapte oldu. Takımımızdan memnunuz. Belki bir transfer daha yapıp lige odaklanacağız. Lige iyi başlayıp çok fazla bu ligde oyalanmadan üst lige çıkarak İskenderunspor'u en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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