Kırkpınar'da başpehlivan Erkan Taş'a tebrik - Son Dakika
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Kırkpınar'da başpehlivan Erkan Taş'a tebrik

06.07.2026 08:45
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 665'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan olan Erkan Taş'ı tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 665'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan olan Erkan Taş'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "665'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık kemerini kuşanan Erkan Taş'ı canıgönülden tebrik ediyorum. Farklı boylarda er meydanında kol bağlayan tüm pehlivanlarımızı kutluyor, kendilerine Cenab-ı Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

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2-USTA OYUNCU ZİHNİ GÖKTAY HAYATINI KAYBETTİ

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, - TÜRK tiyatrosunun usta isimlerinden Zihni Göktay, 81 yaşında hayatını kaybetti. Göktay'ın vefat haberini kızı Zeynep Göktay Dilbaz duyurdu.

Türk tiyatrosuna 28 yıl oynadığı 'Lüküs Hayat' ile damgasını vuran usta oyuncu Zihni Göktay, akşam saatlerinde tedavi altına alındığı hastanenin yoğum bakım ünitesinde 81 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefat haberini kızı Zeynep Göktay Dilbaz, sanal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Sevgili babamız, Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden, kıymetli halk sanatkarı Zihni Göktay, 7 Temmuz akşamı aramızdan ayrıldı. Sene başında Ankara turnesinde yaşadığı kalça kırığının ardından artan sağlık sorunlarına rağmen, yaşama sevincini, çevresine duyduğu merakı ve son ana kadar yeniden sahneye çıkıp, çok sevdiği seyircisine kavuşma umudunu hiç kaybetmedi. Seyircisi, sevenleri ve hayatına dokunduğu herkes tarafından büyük bir sevgiyle kucaklandı. Babamız adına bu süreçte ilgi gösteren, arayan, soran ve yanında olan herkese gönülden minnettarız."

ZİHNİ GÖKTAY KİMDİR?

Zihni Göktay, 2 Aralık 1945'te İstanbul'da doğdu. Pertevniyal Lisesinden mezun oldu. 1964-1973 yılları arasında Ankara Meydan Sahnesi'nde çalıştı. 1973 yılında İstanbul Şehir Tiyatrosu'na adım attı ve burada 36 yılda 72 oyunda rol aldı. İstanbul Radyosu'nda 1978-1996 yılları arasında birçok oyunda yönetmen ve oyuncu olarak görev aldı. Birçok filmde de seslendirme yaptı. Tiyatro sahnesinde 'Lüküs Hayat' operetindeki performansıyla geniş kitlelere ulaşan Göktay, Türk tiyatrosundaki tuluat geleneğinin son temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyordu.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Zihni Göktay, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırkpınar'da başpehlivan Erkan Taş'a tebrik - Son Dakika

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