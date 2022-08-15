Televizyon ekranlarında sergilediği 'Teyo Emmi' tiplemesiyle hafızalarda yer edinen Erzurumlu tiyatro sanatçısı Cumhur Seval, Elazığspor'u kamp yaptığı otelde ziyaret etti. Teknik heyet ve futbolcularla sohbet eden usta tiyatrocu, bordo-beyazlı ekibe yeni sezon için başarılar diledi.

Kaynak: İHA

Elazığspor, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Teyo Emmi, Elazığspor'un kampında - Son Dakika

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