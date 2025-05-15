UWW İlk Amatör MMA Dünya Şampiyonası'nı Duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

UWW İlk Amatör MMA Dünya Şampiyonası'nı Duyurdu

Dünya Güreş Birliği, 17-19 Ekim'de Sırbistan'da ilk Amatör MMA Dünya Şampiyonası'nı düzenleyecek.

15.05.2025 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Güreş Birliği (UWW), ilk kez Amatör Karma Dövüş Sanatları (MMA) Dünya Şampiyonası düzenleyeceğini duyurdu.

UWW'nin açıklamasına göre, sporcu sağlığı ön planda tutularak koruyucu ekipmanlarla minderde gerçekleştirilecek organizasyon, 17-19 Ekim tarihlerinde Sırbistan'ın Novi Sad kentinde yapılacak.

Şampiyonada yeni kurallar da test edilecek.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 2024 yılında yapılan kongrede UWW çatısı altına giren amatör MMA branşında güvenlik odaklı kurallar ön planda tutuluyor.

Amatör MMA, 2025 yılı itibarıyla yeniden yapılandırılan kurallar, yaş kategorileri ve standartlaştırılmış formatlarla dünya çapında uygulanmaya başlandı.

Bu entegrasyon, UWW'nin güreş kökenli dövüş disiplinlerini tek bir çatı altında toplama ve güvenli, kontrollü, uluslararası tanınan bir modelle yönetme vizyonunun bir parçasını oluşturuyor.

Öne çıkan özellikleri

UWW yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilk kez düzenlenecek Amatör MMA Dünya Şampiyonası, profesyonel MMA organizasyonundan şu temel farklılıklarla ayrılıyor:

Güvenlik ve koruyucu ekipman:

Eldivenler, dişlik, kaval koruyucu ve kasık koruyucu kullanımı zorunludur.

Yere düşmüş rakibin başına vurmak kesinlikle yasaktır.

Kurallar ve yasaklı teknikler:

Dirsek vuruşları, ayaktaki rakibe diz vuruşları ve profesyonel MMA'da serbest olan bazı riskli teknikler yasaktır.

Amatör MMA, 3 raunt x 3 dakika formatında, standart açık minder alanlarında uygulanır.

10 puanlık zorunlu sistem kullanılmaktadır.

Müsabakalar 3 puan hakemi, 1 minder hakemi, 1 başhakem eşliğinde yürütülür.

Yaş kategorileri:

Amatör MMA, 20 yaş altı ve büyükler kategorilerinde düzenlenmektedir.

17, 15, 13, 11 ve 9 yaş altındaki sporculara yönelik geliştirme süreci ise "pankration" kuralları altında yürütülmektedir.

Amatör modelin vizyonu:

UWW'nin amatör MMA modeli sporcu sağlığı, güvenliği, teknik eğitim, etik ve olimpik standartlara uygun bir gelişim yolunu temsil eder. Bu model, sporcuyu uzun vadeli kariyer yolculuğuna güvenle hazırlamayı hedeflemektedir.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Sırbistan, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UWW İlk Amatör MMA Dünya Şampiyonası'nı Duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da dolu ve sağanak hayatı felç etti Ulu Cami şelaleye döndü Diyarbakır'da dolu ve sağanak hayatı felç etti! Ulu Cami şelaleye döndü
Oyuncu Hayal Köseoğlu’nun Kürt hareketi tepkilerin odağında Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun Kürt hareketi tepkilerin odağında
Yüzde bile verdi Yapay zekadan bomba Türkiye Kupası tahmini Yüzde bile verdi! Yapay zekadan bomba Türkiye Kupası tahmini
Menajerinden Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız için mesaj: İsterseniz transfer edin Menajerinden Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız için mesaj: İsterseniz transfer edin
Diş ağrısı zannetti, kalp krizi çıktı Bir detay hayatını kurtardı Diş ağrısı zannetti, kalp krizi çıktı! Bir detay hayatını kurtardı
Siyah Kalp’in veda tarihi netleşti Başrol oyuncusu son kez sete çıktı Siyah Kalp'in veda tarihi netleşti! Başrol oyuncusu son kez sete çıktı
Emekli paşanın oğlunun şüpheli ölümüne 7 yıl sonra dava Emekli paşanın oğlunun şüpheli ölümüne 7 yıl sonra dava
Yunanistan’dan tsunami uyarısı: Sahil bölgelerini terk edin Yunanistan'dan tsunami uyarısı: Sahil bölgelerini terk edin
Juventus yeni sezon formalarını tanıttı Başrolde Kenan Yıldız var Juventus yeni sezon formalarını tanıttı! Başrolde Kenan Yıldız var
Suudi Arabistan’da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald’s şubesi kuruldu Suudi Arabistan'da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald's şubesi kuruldu
Altın fiyatlarında bir ay sonra ilk gerçekleşti Altın fiyatlarında bir ay sonra ilk gerçekleşti

13:01
İngiliz medyası, Putin’in suikast endişesinden dolayı Türkiye’ye gelmediğini iddia etti
İngiliz medyası, Putin'in suikast endişesinden dolayı Türkiye'ye gelmediğini iddia etti
12:57
Esila Ayık hakkında tahliye kararı
Esila Ayık hakkında tahliye kararı
12:13
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ankara’da İşte ilk sözleri
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ankara'da! İşte ilk sözleri
11:59
Kremlin: Putin’in İstanbul’daki müzakerelere katılma ihtimali yok
Kremlin: Putin'in İstanbul'daki müzakerelere katılma ihtimali yok
10:18
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı Çivi ve eter detayı kan dondurdu
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu
17:47
Kocaelispor ayrılığı duyurdu Batuhan Şen, Galatasaray’a geri döndü
Kocaelispor ayrılığı duyurdu! Batuhan Şen, Galatasaray'a geri döndü
17:39
Trump Katar’dan da istediğini aldı Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
Trump Katar'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
17:38
Fenerbahçe’ye müjde Jonathan David, Lille’e veda etti
Fenerbahçe'ye müjde! Jonathan David, Lille'e veda etti
17:20
Nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
Nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
17:20
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu şaşırtan teklif Direkt kabul etti
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu şaşırtan teklif! Direkt kabul etti
17:10
Boğaziçi’nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
17:09
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı
16:54
İstanbul Havalimanı, Dünya’nın en İyi havalimanları listesinde 14. sıraya yükseldi
İstanbul Havalimanı, Dünya'nın en İyi havalimanları listesinde 14. sıraya yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 13:16:26. #7.13#
SON DAKİKA: UWW İlk Amatör MMA Dünya Şampiyonası'nı Duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.