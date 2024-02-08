V. Bank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Spor

V. Bank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

V. Bank, CEV Şampiyonlar Ligi\'nde çeyrek finale yükseldi

V. Bank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçında Polonya'da set vermeden yendiği PGE Rysice Rzeszow'u rövanşta da 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. V.Bank, bu turda İtalyan ekibi Imoco Conegliano ile karşılaşacak.

08.02.2024 22:25
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V. Bank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçında Polonya'da set vermeden yendiği PGE Rysice Rzeszow'u rövanşta da 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. V.Bank, bu turda İtalyan ekibi Imoco Conegliano ile karşılaşacak.

Salon: V. Bank Spor Sarayı

Hakemler: Dejan Rogic, Ilaria Vagni

V. Bank: Cansu Özbay 2, Gabi Guimaraes 9, Zehra Güneş 4, Jordan Thompson 10, Ali Frantti 12, Chiaka Ogbogu 8, Bianka Busa 6, Aleksia Karutasu 4, Derya Cebecioğlu 2, Ayça Aykaç Altınbaş (L), Sarah van Aalen 1

PGE Rysice Rzeszow: Anna Obiala 3, Ann Kalandadze 10, Magdalena Jurczyk 4, Gabriela Orvosova 16, Amanda Coneo 7, Gabriela Makarowska 2, Aleksandra Szczyglowska (L), Magda Kubas (L)

Setler: 25-12, 25-18, 25-23

Süre: 20', 22', 26' - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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