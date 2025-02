VakıfBank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu Başlıyor

Spor

TRABZON'da 'Her Adımda Barışa Koş' mottosuyla gerçekleşecek olan VakıfBank 45'inci Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, 2 bin 628 katılımcıya ev sahipliği yapacak. Dereceye giren sporculara toplamda 1 milyon 171 bin lira ödül dağıtılacak.

Sporseverleri Karadeniz'in eşsiz manzarası eşliğinde buluşturan VakıfBank 45'inci Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, bu yıl da büyük ilgi görüyor. Yüzlerce sporcunun farklı kategorilerde mücadele ettiği organizasyon, rekor katılımla gerçekleşecek. 2 bin 628 sporcunun katılımıyla start alacak maraton, her seviyeden koşucuyu bir araya getirerek sporun birleştirici gücünü ortaya koyacak. VakıfBank'ın ana sponsorluğunda gerçekleşen etkinlik, Trabzon'un tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı sunarken, katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Dereceye giren katılımcılara toplamda 1 milyon 171 bin TL ödül verilecek. Trabzon'un geleneksel spor etkinliklerinden biri olan Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, 23 Şubat 2025 tarihinde 4 farklı parkuru ile sporseverleri bir araya getirecek. Yarı maraton (21K), 10K, halk koşusu ve çocuk koşusu olmak üzere dört ayrı kategoride düzenlenen organizasyon, her seviyeden katılımcıya hitap edecek. Profesyonel atletlerden amatör sporculara, her yaştan koşusever Trabzon'un eşsiz manzarası eşliğinde parkurları tamamlamak buluşacak. Şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini de içine alan rotalar, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunarken, yarış boyunca sporseverler büyük bir coşkuyla desteklenecek.

'Her Adımda Barışa Koş' mottosuyla 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleşecek olan maraton, 2 bin 628 kişinin katılımıyla Trabzon'da düzenlenecek.

Koşucular, Trabzon'un simge noktalarından geçen parkurlarda en iyi derecelerini elde etmek için mücadele ederken, izleyiciler de coşkulu bir atmosferde bu heyecana ortak olacak. Sporun yaygınlaşmasını destekleyen etkinlikte hem yarışmacılar hem de tüm sporseverler için unutulmaz anlar yaşayacak.