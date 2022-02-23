VakıfBank erteleme maçında set vermedi - Son Dakika
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VakıfBank erteleme maçında set vermedi

23.02.2022 17:01
VakıfBank erteleme maçında set vermedi

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 17. hafta erteleme maçında evinde karşılaştığı Karayolları'nı 3-0 yendi.

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 17. hafta erteleme maçında evinde karşılaştığı Karayolları'nı 3-0 yendi.

VakıfBank 17. hafta erteleme mücadelesinde ise Karayolları'nı 3-0 mağlup etti. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki mücadeleye güçlü bir başlangıç yapan VakıfBank, 25-15'lik set skoru ile 1-0 ön geçti. Daha çekişmeli geçen ikinci settin bir bölümünde 21-16 geriye düşen sarı-siyahlılar, seti çevirmeyi başardı ve 25-23'lük skorla 2-0 öne geçti. Son sete 7-1'lik bir seri ile başlayan VakıfBank avantajını set sonuna kadar koruyarak; seti 25-12, karşılaşmayı ise 3-0 kazandı.

VakıfBank Michelle Bartsch-Hackley 14 sayıyla en skorer isim olurken; Meryem Boz ve Zehra Güneş de 10'a sayıyla çift hanelere ulaştı.

VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde sıradaki maçında ise 27 Şubat Pazar 16.00'da, Sarıyer Belediyespor'a konuk olacak.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Caner Çınar, Yücel Karakoç

VakıfBank: Buket Gülübay 6, Tuğba Şenoğlu 8, Zehra Güneş 10, Meryem Boz 10, Michelle Bartsh-Hackley 14, Chiaka Ogbogu 7, Ayça Aykaç (L), Cansu Özbay, Isabelle Haak 3

Karayolları: Matea Ikic 9, Ceren Karagöl 5, Yasemin Özel 10, Tuğçe Ceyhan 5, Ayçin Akyol 2, Kübra Kegan 2, Gülçin Doğan (L), Gizem Mısra Aşçı 1, Merve Nezir 3, Doğa Diraz 1,

Setler: 25-15, 25-23, 25-12

Süre: 73 dakika (22, 29, 22) - İSTANBUL

VakıfBank erteleme maçında set vermedi
VakıfBank erteleme maçında set vermedi
VakıfBank erteleme maçında set vermedi

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Zehra Güneş, Meryem Boz, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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