VakıfBank, Final Four\'da 4. Oldu

Gürsoy OLCA/İSTANBUL, –

SALON: Ülker Etkinlik ve Spor Salonu

HAKEMLER: Agnieszka Mıchlıc, Bernard Valentar

SETLER: 25-15, 25-19, 23-25, 25-18

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Danesi, Cazaute, Orro, Egonu, Sylla, Kurtagic, Gelin (Libero)

VAKIFBANK: Bosettİ, Frantti, Zehra Güneş, Yuan, Cansu Özbay, Markova, Ayça Aykaç (Libero)

SÜRE: 100 Dakika

2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final Four'un 2'nci günüde 3'üncülük maçında Numia Vero Volley Milano ile karşılaşan temsilcimiz VakıfBank maçtan 3-1 mağlup ayrılarak turnuvayı 4'üncü sırada tamamladı.

Turnuvanın ilk maçında dün Savino Del Bene Scandicci'ye 3-0 yenilerek final şansının yitiren Vakıfbank bronz madalya maçının ilk setinde 25-15 geride tamamladı. Temsilcimiz 2'nci sette etkili olan Egonu ve Orro'nun etkili oyunlarını savunmakta zorlanınca bu seti de 25-19 kaybetti. Büyük bir mücadeleye sahne olan 3'üncü setteki başarılı oyunu ile seti 25-23 önde tamamlayan VakıfBank 4'üncü sete de iyi başlamasına rağmen 25-18 kaybederek maçtan maçtan 3-1 mağlup ayrıldı ve turnuvada 4'üncü oldu.