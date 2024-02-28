VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Imoco Congeliano ile çeyrek final rövanşında karşılaşacak - Son Dakika
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Imoco Congeliano ile çeyrek final rövanşında karşılaşacak

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Imoco Congeliano ile çeyrek final rövanşında karşılaşacak

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde yarın İtalyan takımı Imoco Congeliano ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta yenilen VakıfBank, turu geçmek için müsabakayı 3-0 veya 3-1 kazanmalıdır.

28.02.2024 09:30  Güncelleme: 09:31
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde yarın İtalyan takımı Imoco Congeliano ile karşı karşıya gelecek.

İtalya'nın Treviso kentindeki Palaverde Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.30'da başlayacak.

Maçta Portekizli Vitor Alexandre Goncalves ve İsrailli Roy Bensimon hakem ikilisi görev yapacak.

İlk karşılaşmada rakibine 3-1 yenilen VakıfBank, müsabakayı 3-0 veya 3-1 kazanması halinde turu geçen taraf altın set sonunda belli olacak. İtalyan ekibinin her türlü galibiyeti veya en az 2 set kazanması durumunda ise sarı-siyahlılar Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.

Kaynak: AA

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