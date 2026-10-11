VakıfBank Menajeri Schürmann, Eczacıbaşı ve takımını Dünya Kulüpler'de favori gördü - Son Dakika
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VakıfBank Menajeri Schürmann, Eczacıbaşı ve takımını Dünya Kulüpler'de favori gördü

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VakıfBank Menajeri Schürmann, Eczacıbaşı ve takımını Dünya Kulüpler\'de favori gördü
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VakıfBank Genel Menajeri Banu Can Schürmann, 8-13 Aralık'ta Sao Paulo'da düzenlenecek FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Eczacıbaşı ile VakıfBank'ı favori gördüğünü söyledi. Takımda önemli sakatlık olmadığını ve Süper Kupa'yı kazanarak sezona iyi başladıklarını belirtti.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Genel Menajeri Banu Can Schürmann, aralık ayında gerçekleştirilecek FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda sarı-siyahlı takımla Eczacıbaşı Peron İstanbul'u favori olarak gördüğünü söyledi.

Schürmann, yeni sezondaki hedefler ve takımın durumuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sezona çok iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Schürmann, "Süper Kupa talip olduğumuz beş kupadan birincisiydi. Hedeflediğimiz kupalardan ilkini almak bize büyük bir motivasyon ve gelecek için de umut verdi. Şu an için takımda bir sakatlığımız yok. Ufak tefek her profesyonel sporcuda olan ağrılar var. Tedavilerini oluyorlar. Çok güçlü bir sağlık ekibimiz var. Sağlık odası her zaman dolu oluyor ama bunlar önemli sakatlıklar için değil, tedavi için oluyor. Şu an için gayet iyiyiz." diye konuştu.

Schürmann, Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde 8-13 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda önemli rakiplerinin olduğunun altını çizerek "Aralık ayında Dünya Kulüpler Şampiyonası için Brezilya'ya gidiyoruz. Eczacıbaşı ve kendimizi favori olarak görüyoruz. Muhtemelen bizim için Süper Kupa'nın bir rövanşı olacak. Eczacıbaşı çok iyi bir takım, kadroları çok kuvvetli. Ligimizde de çok iyi kadroları olan takımlar var. Bizim VakıfBank olarak öncelikle hedefimiz kendi oyunumuzu göstermek. Seyirciye güzel bir oyun izletip kupayı kazanmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok tecrübeli oyuncularımız var"

Yeni sezonda güzel transferler yaptıklarını belirten Banu Can Schürmann, şunları söyledi:

"Çok tecrübeli oyuncularımız var. Bunun yanında Aylin gibi altyapımızdan gelen ve Monica ile Vanja gibi kendi ülkelerinin milli takımlarında oynayan genç oyuncularımız var. Tecrübeleriyle Naz ve Eylül'ü kadroya kattık. Kendi oyuncularımızdan bahsetmiyorum bile, Zehra, Cansu, Deniz, Tijana… Marina artık tam bir VakıfBanklı oldu. Çok güzel bir atmosferimiz var ve antrenmanlarımızı keyifle yapıyoruz. Voleybol oynamaktan keyif alan bir takımla birlikte olmak ve onları çalıştırmaktan keyif alan bir teknik ekiple çalışmak çok önemli. Elimizden geldiğince pozitif olmaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA
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