VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nde finalde - Son Dakika

SALON: VakıfBank

HAKEMLER: Ramazan Çevik, Recep Karakoç

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 1/4 Etabı ikinci maçında Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve finale yükselen ilk takım oldu.VakıfBank Spor Sarayı'ndaki mücadelenin ilk setini 25-16 alan VakıfBank, ikinci seti de 28-26 kazandı ve durumu 2-0'a getirdi. Son seti de 25-21 ile önde kapatan sarı-siyahlılar, 3-0'lık skorla ikinci maçta da galibiyete uzandı ve finale yükselen ilk takım oldu.VakıfBank'ta Isabelle Haak 18 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Sarı-siyahlı ekibin Misli.com Sultanlar Ligi finalindeki rakibi Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit eşleşmesinin kazananı olacak.

- İstanbul