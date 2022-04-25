VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nde finalde - Son Dakika
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VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nde finalde

25.04.2022 17:19
VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nde finalde

SALON: VakıfBankHAKEMLER: Ramazan Çevik, Recep KarakoçVAKIFBANK: Cansu Özbay 2, Gabi 11, Zehra Güneş 10, Isabelle Haak 19, Michelle Bartsch-Hackley 9, Kübra Akman 7, Ayça Aykaç (L), Buket Gülübay, Meryem BozTHY: Bahar Toksoy Guidetti 3, Lauren Carlini 1, Madison Kingdon 8, Aslı Kalaç 5, Kiera...

SALON: VakıfBank

HAKEMLER: Ramazan Çevik, Recep Karakoç

VAKIFBANK: Cansu Özbay 2, Gabi 11, Zehra Güneş 10, Isabelle Haak 19, Michelle Bartsch-Hackley 9, Kübra Akman 7, Ayça Aykaç (L), Buket Gülübay, Meryem BozTHY: Bahar Toksoy Guidetti 3, Lauren Carlini 1, Madison Kingdon 8, Aslı Kalaç 5, Kiera Van Ryk 16, Şeyma Ercan 3, Ceren Önal (L), Anna Orthmann 7, Polen Ünver 3SETLER: 25-16, 28-26, 25-21SÜRE: 90 dakika (24, 36, 30)

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 1/4 Etabı ikinci maçında Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve finale yükselen ilk takım oldu.VakıfBank Spor Sarayı'ndaki mücadelenin ilk setini 25-16 alan VakıfBank, ikinci seti de 28-26 kazandı ve durumu 2-0'a getirdi. Son seti de 25-21 ile önde kapatan sarı-siyahlılar, 3-0'lık skorla ikinci maçta da galibiyete uzandı ve finale yükselen ilk takım oldu.VakıfBank'ta Isabelle Haak 18 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Sarı-siyahlı ekibin Misli.com Sultanlar Ligi finalindeki rakibi Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit eşleşmesinin kazananı olacak.


- İstanbul
VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nde finalde
VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nde finalde
VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nde finalde
VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nde finalde
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı

Kübra Akman, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Ayça Aykaç, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nde finalde - Son Dakika


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SON DAKİKA: VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nde finalde - Son Dakika
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