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VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'a set vermedi - Son Dakika

VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'a set vermedi

12.02.2022 15:28
VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'a set vermedi

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 19. haftasında evinde karşılaştığı Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 19. haftasında evinde karşılaştığı Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

VakıfBank, Sultanlar Ligi 19. hafta mücadelesinde Nilüfer Belediyespor ile karşılaştı. Rakibini 3-0 mağlup etmeyi başaran sarı-siyahlılar tüm kulvarlardaki galibiyet serisini 18 maça çıkarttı. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki mücadelenin ilk setinde 7-6'dan sonra 10 sayılık bir seri yakalayan VakıfBank, 25-15'lik skorla 1-0 öne geçti. İkinci sette de güçlü bir oyun ortaya koyan sarı-siyahlılar 25-17 ile durumu 2-0'a getirdi. Son seti de 25-20 hanesine yazdıran VakıfBank karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Cansu Özbay: "Sakatlık dönüşleri zorludur ancak elimden geleni yapmaya çalıştım"

Sakatlığını atlatan VakıfBank'ın pasörü Cansu Özbay karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, sahalara döndüğü için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Sağlık durumum her geçen gün daha iyiye gidiyor ve bugün neredeyse 1 ay sonra ilk kez bir tam maç oynadım. Galibiyetle döndüğüm için çok mutluyum. Tabii ki sakatlığın ardından dönüş maçları çok kolay olmuyor. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Takım olarak da iyi bir performans gösterdik. Güzel bir galibiyet elde ettik" şeklinde konuştu.

VakıfBank, 15 Şubat Salı TSİ 17.00'de namağlup lider olduğu CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki son maçında ASPTT Mulhouse'u ağırlayacak.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

VakıfBank: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Kübra Akman, Meryem Boz, Michelle Bartsch-Hackley, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş

Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Defne Başyolcu, Natalia Dumcheva, Melis Durul, Fulden Ural, Sude Naz Uzun, Deniz Emrelli, Hilal Kocakara, Emily Maglio

Setler: 25-15, 25-17, 25-20

Süre: 71 dakika (21, 24, 26) - İSTANBUL

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Cansu Özbay, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'a set vermedi - Son Dakika Spor


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