CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'ne çıkacak VakıfBank Slovenya'da - Son Dakika
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CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'ne çıkacak VakıfBank Slovenya'da

20.05.2022 13:05
CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'ne çıkacak VakıfBank Slovenya'da

Slovanya'nın başkenti Ljubljana'nın ev sahipliğini yapacağı CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde 22 Mayıs Pazar günü İtalyan ekibi Imoco Volley ile karşılaşacak VakıfBank bu ülkeye ulaştı.

Slovanya'nın başkenti Ljubljana'nın ev sahipliğini yapacağı CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde 22 Mayıs Pazar günü İtalyan ekibi Imoco Volley ile karşılaşacak VakıfBank bu ülkeye ulaştı.

Takımın İstanbul'dan ayrılışı öncesinde havalimanında açıklamalarda bulunan VakıfBank Genel Menajeri Neslihan Demir Güler, "Sezon boyunca büyük heyecanlar ve sevinçler yaşadık. Tüm kulvarlarda en fazla maça çıkan takımız. Artık önümüzde kazanmamız gereken sadece bir maç kaldı. Bunu da kazanarak ülkemize yeni bir kupa daha getirmek istiyoruz. Slovenya'da son hazırlıklarımızı yapıp her bakımdan en iyi şekilde sahaya çıkacağız. Bu sezonu 'Kusursuz sezon' yapmak için verdiğimiz emeklerin karşılığını alacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İki takım bu sezon Ankara'da FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde karşı karşıya gelmiş ve mücadeleyi kazanan VakıfBank olmuştu.

CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'ne çıkacak VakıfBank Slovenya'da
CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'ne çıkacak VakıfBank Slovenya'da

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Kaynak: AA

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