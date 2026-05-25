VakıfBank Sıla Çalışkan ile Vedalaştı

VakıfBank Spor Kulübü, 29 yaşındaki pasör Sıla Çalışkan ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "Voleybolda sezonun 3 kupalı şampiyonu VakıfBank Spor Kulübü, Sıla Çalışkan ile vedalaştı. Voleybol kariyerine sarı-siyahlılar ile başladıktan sonra çeşitli takımlarda forma giyen tecrübeli pasör, 2024-2025 öncesi döndüğü VakıfBank ile 1 CEV Şampiyonlar Ligi, 2 Sultanlar Ligi ve 1 Kupa Voley şampiyonluğu yaşadı. Kulüpte düzenlenen törenle Çalışkan'a katkılarından dolayı teşekkür edildi." denildi.