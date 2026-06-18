Vali Çiçek\'ten Gençlik ve Spor Ziyareti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret ederek kurum tarafından yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve planlanan faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ni (TOHM) de ziyaret eden Vali Çiçek, sporcular ve personelle bir araya geldi. Merkezlerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Programın devamında ERVA Spor Okulları Koordinasyon Birimi ile toplantı gerçekleştiren Vali Çiçek; gençlerin sporla buluşturulmasına yönelik yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve geleceğe yönelik hedefler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Vali Çiçek; gençlerin sportif, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sunan projelerin önemine vurgu yaparak, emeği geçen tüm kurum çalışanlarına teşekkür etti. - KAYSERİ