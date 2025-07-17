Vali Çiftçi, Konyaspor\'un Kampına Ziyaret Gerçekleştirdi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yeni sezon hazırlıklarını Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Konyaspor yönetici ve futbolcularını ziyaret etti.

Futbol Şube Sorumlusu Oktay Erkek, İdari Menajer Hüseyin Bilgin, Teknik Direktör Recep Uçar tarafından karşılanan Vali Çiftçi, kamp merkezinde antrenmanları izledi.

Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin yerli ve yabancı takımların ilk tercihi olduğunu ifade eden Valimiz Sayın Çiftçi: "Süper Lig takımlarından Konyaspor şehrimizde kamp yapıyor. İnşallah yarın kamp programlarını tamamlayıp ilimizden ayrılacaklar. Erzurum'da sadece Konyaspor değil, şu anda Trabzonspor da dün itibarıyla şehrimize geldi. Erzurum'da kamp ve hazırlık dönemi geçirecekler. Onun dışında yerli ve yabancı 11 takım yine Erzurum'da kamp yapmaya devam ediyor. Yaz mevsiminde Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki yeşil sahalar ve iklim koşulları sporcuların antrenmanları açısından büyük avantaj sunuyor. Ben başta Erzurumspor olmak üzere tüm takımlara başarılar diliyorum."

Vali Mustafa Çiftçi'nin ziyaretine, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı da eşlik etti. - ERZURUM